Sinop konaklama sorununu ev pansiyonculuğu ile aşıyor İzle
- Sinop 'tan genel görüntüler - İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'un konuşması - Tesis sayısı yetersiz olan Sinop 'ta vatandaşlar, evlerinde pansiyon hizmeti vererek kent turizmine katkı sağlıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun:"Konaklama bakımından 5 bin yatak kapasiteli tesislerimiz var ancak ev pansiyonculuğu çok yaygın durumda. Ev pansiyonculuğu fiyat bakımından insanlara çok cazip geliyor. İki aile bir evi tuttuğunda 10 kişi kalabiliyor. Bu da ucuz tatilin adresini Sinop yapıyor" - "Yatırım amaçlı çok arazi alan var ancak imar problemi bulunuyor. Yani bu sorun yatırımların yapılmasına engel oluyor"SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Turizm alanında tesis sıkıntısı yaşanan Sinop 'ta, ev pansiyonculuğu oldukça yaygın yapılıyor. Tesis sayısı yetersiz olan ve 5 yıldızlı otelin bulunmadığı kentte vatandaşlar, evlerinde pansiyon hizmeti vererek turizme katkı sağlıyor.Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleri, İnceburun gibi çok sayıda turistik mekanın bulunduğu kentte, Ramazan Bayramı'nda yaşanan yüzde 100 doluluk oranı, turizmcileri yaz sezonu için umutlandırdı. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlayan kentte, bu yıl bu rakamın aşılması hedeflenirken, konaklama tesislerinin yetersizliği sorun oluşturuyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesis sayısının az olması nedeniyle kongre turizmi başta olmak üzere bazı alanlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Bu sıkıntının, karavan, ev pansiyonculuğu ve çadır gibi konaklama yöntemleriyle aşılmaya çalışıldığını belirten Tosun, "Olaysız ve mutlu bir şehir olunca bazen insanların kumsalda dahi konaklama durumları olabiliyor." dedi. - "Ev pansiyonculuğu çok gelişti"Tosun, Sinop 'ta özel ve resmi kuruluşların misafirhaneleri de dahil 5 bin yatak kapasitesi bulunduğuna dikkati çekerek, kentte 5 yıldızlı otel yer almamasının, Sinop adına büyük kayıp olduğunu vurguladı.Konaklama sorununa ev pansiyonculuğuyla çözüm bulmaya çalışıldığını dile getiren Tosun, şunları kaydetti:" Sinop son dönemde yılda 1 milyon insanın ziyaret ettiği bir il konumuna geldi. Tarihi cezaevi ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi bilinmiş turizm merkezlerimiz var. Deniz var, doğa var, güneş var. Bu yaz sezonunda açıkçası çok daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Konaklama bakımından 5 bin yatak kapasiteli tesislerimiz var ancak ev pansiyonculuğu çok yaygın durumda. Ev pansiyonculuğu, fiyat bakımından insanlara çok cazip geliyor. İki aile bir evi tuttuğunda 10 kişi kalabiliyor. Bu da ucuz tatilin adresini Sinop yapıyor ama bu kadar insanın geldiği kentte bir de 5 yıldızlı otelin olması gerekiyor. Yatırım amaçlı çok arazi alan var ancak imar problemi bulunuyor. Yani bu sorun yatırımların yapılmasına engel oluyor." - "Arap turiste sektörümüz henüz hazır değil" Sinop 'un belirli turizm mekanlarının yanı sıra temiz deniz ve kumsallarıyla insanların bir hayli ilgisini çektiğinin altını çizen Tosun, Arap turistlerin kentte çekilmesi yönünde daha önce bazı çalışmalar yapıldığını söyledi.
Tosun, Arapların yavaş yavaş Sinop 'a ilgi duymaya başladıklarını belirterek, "Turizm işi sektör işidir. Kamu, sektörün önünü açar. Arap turiste sektörümüz henüz hazır değil. İlerleyen süreçte mutlaka ilimize ilgi artacaktır. Çünkü yakın temas halinde görüşmeler var. Onlar da Karadeniz'in uğrak noktası olan Sinop 'u tanıyacak ve seveceklerdir." diye konuştu.