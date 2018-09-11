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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sınır köyünün Türk bayrağı sevgisi - HAKKARİ

Sınır köyünün Türk bayrağı sevgisi - HAKKARİ

- Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde düzenlenen düğün töreni - Düğüne katılan davetlilerin Türk bayrakları ile halay çekmesi - 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Hakkari 'den AK Parti Milletvekili adayı ve kanaat önderi Mehmet Fırat'ın konuşmasıSınır köyünün Türk bayrağı sevgisi - İran ve Irak sınırındaki Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünde düzenlenen düğün törenine yöresel kıyafetleri ile katılan vatandaşlar, Türk bayrakları ile halay çekti - Kanaat önderi Mehmet Fırat: - "Üzümkıranlılar olarak Türk bayraklı halayları artık bir gelenek görenek haline getirdik. Hiçbir düğünümüz geçmişten bugüne bayraksız yapılmamıştır"HAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin İran ve Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçesinde, Fırat ailesinin çifte düğününe yöresel kıyafetlerle katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla halay çekti.İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Üzümkıran köyünde, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari 'den AK Parti'nin milletvekili adayı ve kanaat önderi Mehmet Fırat'ın kardeşi sosyal bilgiler öğretmeni Naif Fırat ve amcasının oğlu Fahrettin Fırat için düzenlenen düğün, renkli görüntülere sahne oldu.Aynı köyden gelinler Ayper Fırat ile Fatma Demir, Üzümkıran İlk ve Ortaokulu bahçesinde Türk bayrakları asılan düğün alanına türküler eşliğinde getirildi.
Düğüne çevre il ve ilçeler ile yurt dışından katılan çok sayıda davetli, yemek vaktinde gruplar halinde ayrı evlerde ağırlandı.Daha sonra düğün alanında toplanan yöresel kıyafetli davetliler, türküler eşliğinde Türk bayraklarıyla halay çekti. - "Her zaman devletimizin yanında olan bir köyüz"Mehmet Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün töreninde çevre il, ilçe ve yurt dışından çok sayıda davetliyi ağırladıklarını söyledi.

Köyde güzel bir dayanışmanın olduğunu vurgulayan Fırat, "Üzümkıranlılar olarak Türk bayraklı halayları artık bir gelenek görenek haline getirdik. Hiçbir düğünümüz geçmişten bugüne bayraksız yapılmamıştır. Bizler her zaman devletimizin yanında, devletimizin emrinde olan bir köyüz. Özellikle terörle mücadelede çok sayıda şehit vermiş bir köyüz. Çok sayıda gazimiz var. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, gazilerimize de afiyetler nasip etsin." dedi.
Düğüne katılan köy sakinleri ve diğer davetlilere teşekkür eden Fırat, "Bize bu huzuru sağlayan başta Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı ifade etmek isteriz." diye konuştu.
Köyde çok sayıda düğün olacağı haberini aldıklarını ve bu yüzden törenleri birleştirdiklerini dile getiren Fırat, şunları kaydetti:"Bugün de sıra kardeşim Naif Fırat ve amcamın oğlu Fahrettin Fırat'taydı. Rabbim kendilerini mutlu etsin inşallah. Bölge halkı olarak terör örgütünün elinden çok çektik. Köylerimizi boşaltıp buralara geldik. Biz teröre karşı her zaman mücadele etmiş bir köyüz. Bundan sonra da gerek mücadelemiz olsun gerekse de onlara karşı durma gayretimiz her zaman sürecektir. 34. Hudut Tugay Komutanımız Rafet Kılıç Paşamıza, misafirlerimize, AK Parti İlçe Başkanımıza ve teşkilatımıza bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için en içten şükranlarımızı sunuyoruz."Damat Naif Fırat ise diğer damatla kardeş gibi olduklarını ve çifte düğün yaptıklarını belirterek, düğüne katılanlara teşekkür etti.

Sosyal Bilgiler Terörle Mücadele Düğün Töreni Yöresel Kıyafet Terör Örgütü 

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