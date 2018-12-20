Sinema - "Zerk" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Zerk"İSTANBUL (AA) - Battal Karslıoğlu'nun yazıp yönettiği Zerk, hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen geçmişte yaşanmış trajik bir olayı sürekli olarak kabuslarında gören bir adamın bu vakayı araştırmasını konu ediniyor.Kızını, gölde boğularak ölmesi ile kaybeden Fatma hemşire bir süre sonra kızının ölmediğini uyuduğunu düşünerek kızını mezarından çıkarıp evine getirir. Akli dengesini günden güne yitiren kadın sonunda kendini asarak intihar eder. Uyku bozukluğu tedavisi gören ve hafızasını büyük ölçüde yitirmiş olan bir adam, yıllar önce yaşanmış bu olayı kabuslarında görmeye başlar. Hiçbir ilgisi olmadığı halde bu yaşanılanları neden gördüğüne anlam veremez ve yıllar önce yaşanmış bu olayı araştırmaya başlar.