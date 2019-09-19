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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Yıldızlara Doğru - İSTANBUL İzle

Sinema - Yıldızlara Doğru - İSTANBUL İzle

- Filmin fragmanıİSTANBUL - "Yıldızlara Doğru"Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Yıldızlara Doğru" adlı film, uzay mühendisliği yapan Roy McBride'ın yirmi yıl önce Neptün gezegenine orada hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden babasını yirmi yıl sonra bulmaya ve görevinin neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemini dolaşmasına odaklanıyor.James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılıp yine Gray tarafından yönetilen, ABD yapımı, bilim kurgu ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Pitt'in yanı sıra Tommy Lee Jones, Ruth Nega ve Liv Tyler yer alıyor.

Güneş Sistemi Bilim Kurgu Fragman 

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