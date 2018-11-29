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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Yeşil Rehber' - İSTANBUL

Sinema - 'Yeşil Rehber' - İSTANBUL

Sinema - "Yeşil Rehber" - İSTANBUL - Filmin fragmanı"Yeşil Rehber"İSTANBUL (AA) - Mahershala Ali, Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Don Stark Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, Brian Stepanek ve Nick Vallelonga'nın rol aldığı "Yeşil Rehber"in yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor."Moonlight" ile 2016'da Oscar'a layık görülen Mahershala Ali'nin ünlü piyanist Don Shirley'ye hayat verdiği "Yeşil Rehber"de, Shirley'nin fedaisi Tony Lip rolünde seyirci karşısına iki kez Oscar adaylığına layık görülen Viggo Mortensen çıkıyor.Dram ağırlıklı biyografi türündeki film, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor.

Dell Piyanist Fragman 

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