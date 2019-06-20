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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Yazlık Ev - İSTANBUL İzle

Sinema - Yazlık Ev - İSTANBUL İzle

- Fragman"Yazlık Ev"İSTANBUL - 2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu Valeria Bruni Tedeschi'nin yönetmenliğini üstlenip başrolünde oynadığı filminde Pierre Arditi, Valeria Golino, Noemie Lvovsky ve Yolande Moreau gibi isimler de rol aldı.

Sinema Oyuncusu İtalya İtalyan 

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