Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Yanımda Kal' - İSTANBUL

Sinema - 'Yanımda Kal' - İSTANBUL

Sinema - "Yanımda Kal" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Yanımda Kal"İSTANBUL (AA) - Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Yanımda Kal, tüm hayatını işine adamış Emir ile tesadüfi bir şekilde tanıştığı Zeynep'in hikayesini anlatıyor.Emir, otuzlu yaşlarda yakışıklı, zengin, başarılı bir adamdır. Bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve kendini çalışmaya adamıştır. Hayatında kalan her şeyi geri plana atarak gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye’nin en önemli yatırım bankalarından birinde yatırım danışmanı olarak çalışmaktadır. Kimseye acımamış, insanlarla ilişki kurmayı öğrenme fırsatı olmadığından Emir’in içinde büyük bir boşluk oluşmuştur. Bir gece, Emir’in hayatı dünyanın en kötü sokak şarkıcısı Zeynep ile karşılaşmasıyla değişir ve ikisi de farkında olmadan birbirlerine yardım etmeye başlarlar.

Fragman Şarkıcı 

İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı