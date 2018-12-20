Sinema - "Yanımda Kal" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Yanımda Kal"İSTANBUL (AA) - Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı Yanımda Kal, tüm hayatını işine adamış Emir ile tesadüfi bir şekilde tanıştığı Zeynep'in hikayesini anlatıyor.Emir, otuzlu yaşlarda yakışıklı, zengin, başarılı bir adamdır. Bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve kendini çalışmaya adamıştır. Hayatında kalan her şeyi geri plana atarak gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye’nin en önemli yatırım bankalarından birinde yatırım danışmanı olarak çalışmaktadır. Kimseye acımamış, insanlarla ilişki kurmayı öğrenme fırsatı olmadığından Emir’in içinde büyük bir boşluk oluşmuştur. Bir gece, Emir’in hayatı dünyanın en kötü sokak şarkıcısı Zeynep ile karşılaşmasıyla değişir ve ikisi de farkında olmadan birbirlerine yardım etmeye başlarlar.