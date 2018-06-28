Sinema - Yakalandın! - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Yakalandın!"İSTANBUL (AA) - Jeff Tomsic'in yönettiği; Jeremy Renner, Jon Hamm, Leslie Bibb, Jake Johnson, Ed Helms, Isla Fisher, Hannibal Buress, Annabelle Wallis ve Rashida Jones'in oynadığı "Yakalandın!" izleyici ile buluşacak.Jeremy Renner, Jon Hamm, Isla Fisher, Jake Johnson ve Ed Helms gibi başarılı isimleri bir araya getiren komedi türündeki film, "elim sende" oyununu bir gelenek haline getirmiş beş arkadaşın, oyunun yenilmezi konumundaki arkadaşlarının düğünü sırasında yaşadıklarını anlatıyor.