Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Troller ve Dinozorlar' - İSTANBUL

Sinema - 'Troller ve Dinozorlar' - İSTANBUL

Sinema - "Troller ve Dinozorlar" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Troller ve Dinozorlar"İSTANBUL (AA) - Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon Troller ve Dinozorlar, Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.Bir prenses, bir dinozor, sevimli ve küçük troller, periler, elfler, ve goblinler ile büyük bir macera ve sihirli bir yolculuk hikayesi... Bir ejder Trol krallığını ele geçirmek için kötü planlar hazırlamaktadır. Prenses Cupcake ve onun cesur arkadaşları yaramaz troller ve bir avuç sihirli yaratık güçlerini birleştirirse Trol krallığını kurtarabilir.

Dinozor Fragman Animasyon Trol 

İlgili Foto Galeriler
Kurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz SahnelerKurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz Sahneler
'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?
Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!
Burası Dünyanın En İlginç Balık PazarıBurası Dünyanın En İlginç Balık Pazarı
2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!
Unutulmaz Türk DizileriUnutulmaz Türk Dizileri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı