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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Süper Ayı' - İSTANBUL

Sinema - 'Süper Ayı' - İSTANBUL

Sinema - "Süper Ayı" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Süper Ayı"İSTANBUL (AA) - Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği Süper Ayı, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor.Birbirlerine sımsıkı bağlı Dash ve Zack kendilerini bir anda avcıların ağından kaçarken bulurlar. Oğlu Zack'i kaçıran hayvan tüccarlarını bulmak için yanına ajan köpek Hamilton'ı da alan Dash, avcıların yerini bulup oğlunu kurtarabilmenin yollarını ararken, göründüğünden çok daha akıllı Zack'in de diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış planı vardır. Baba - oğul tekrar bir araya geldiğinde, aralarındaki bağ çok daha kuvvetli ve sevgi dolu olacaktır.

Köpek Kaçış Planı Fragman Kaçış Hayvan 

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