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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Sükut Evi' - İSTANBUL

Sinema - 'Sükut Evi' - İSTANBUL

Sinema - "Sükut Evi" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Sükut Evi"İSTANBUL (AA) - Cafer Özgül'ün yazıp yönettiği Sükut Evi, ruhundaki boşluğu doldurmak adına işini ve sevdiklerini arkasında bırakıp bir arayışa giren genç bir adamın hikâyesini anlatıyor.Genç bir adam, bir süre kafasını dinlemek için, işini ve kız arkadaşını geride bırakıp Anadolu’nun derinliklerine doğru yola çıkar. Kısa bir sure sonra kendisini dış dünyadan tamamen kopmuş, pastoral ve uhrevi bir dağ köyünün içinde, dost canlısı bir halkın içinde bulur. Bir süre sonra köye gelmesini sağlayan yollardan artık geriye dönemeyeceğinin farkına varır. Aslında o, hem kendi geçmişine, hem de gerçek kişiliğine doğru içsel bir yolculuğa çıkmıştır. Bundan sonra kendisine ve hayata bakışı toptan değişecektir...

Kız Arkadaş Şili Fragman Irak 

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