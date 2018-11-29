Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Suçlu' - İSTANBUL

Sinema - 'Suçlu' - İSTANBUL

Sinema - "Suçlu" - İSTANBUL - Filmin fragmanı"Suçlu"İSTANBUL (AA) - Sundance Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne layık görülen "Suçlu" adlı filmin yönetmen koltuğunda Gustav Möller oturuyor.Jakob Cedergren, Jacob Lohmann, Laura Bro, Morten Suurballe, Jessica Dinnage ve Omar Shargawi'nin başrollerinde oynadığı film, acil yardım hattında çalışan bir polis memurunun, gece vardiyasında çalan telefonda kaçırılan bir kadının olduğunu öğrenmesinin ardından, kadını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Polis Polis Memuru Memur Fragman 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı