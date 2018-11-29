Sinema - "Suçlu" - İSTANBUL - Filmin fragmanı"Suçlu"İSTANBUL (AA) - Sundance Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne layık görülen "Suçlu" adlı filmin yönetmen koltuğunda Gustav Möller oturuyor.Jakob Cedergren, Jacob Lohmann, Laura Bro, Morten Suurballe, Jessica Dinnage ve Omar Shargawi'nin başrollerinde oynadığı film, acil yardım hattında çalışan bir polis memurunun, gece vardiyasında çalan telefonda kaçırılan bir kadının olduğunu öğrenmesinin ardından, kadını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.