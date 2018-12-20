Sinema - "Soğuk Savaş" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Soğuk Savaş"İSTANBUL (AA) - Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan En İyi Yönetmen ödülüyle döndüğü filmi Soğuk Savaş (Cold War), 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikâyesini anlatıyor.Adamla kadın, savaştan harabe halinde çıkan Polonya'da karşılaşır. Farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olan kahramanlarımız birbiriyle asla anlaşamayacak tiplerdir; ama kader yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlamıştır. 50'li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris'inin soğuk savaş atmosferini kendine fon edinen Soğuk Savaş; politik görüş, kişilik özellikleri ve kaderin cilveleriyle savrulan bir çiftin, imkânsız zamanlarda geçen imkânsız aşk hikâyesi.