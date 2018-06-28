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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Sicario: Day of the Soldado - İSTANBUL

Sinema - Sicario: Day of the Soldado - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Sicario: Day of the Soldado"İSTANBUL (AA) - Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabela Moner, Christopher Heyerdahl, Matthew Modine, Catherine Keener, Jeffrey Donovan ve Bruno Bichir'in rol aldığı dram ve aksiyon karışımı "Sicario: Day of the Soldado" adlı filmin yönetmen koltuğunda Stefano Sollima oturuyor.ABD ve Meksika sınırındaki devlet - kartel savaşında safların birbirine karıştığı ortamı yeniden gözler önüne serecek olan filmde, Benicio Del Toro ve Josh Brolin Sicario'daki rollerine geri dönüyor.

Fragman 

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