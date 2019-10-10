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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Saklambaç - İSTANBUL

Sinema - Saklambaç - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - "Saklambaç"Matt Bettinelli - Olpin ve Tyler Gillett'in yönettiği "Saklambaç"; düğününü eşinin ailesinin malikanesinde gerçekleştiren genç bir kızın, kocasının ailesinin geleneksel oyunlarına katılması sonrası başından geçen dehşet dolu olayları anlatıyor.Korku, gerilim ve komedi unsurlarını barındıran filmin başrollerinde Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell ve Melanie Scrofano yer alıyor.

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