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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Ruh Çağırma Seansı' - İSTANBUL

Sinema - 'Ruh Çağırma Seansı' - İSTANBUL

Sinema - "Ruh Çağırma Seansı" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Ruh Çağırma Seansı"İSTANBUL (AA) - Ruh Çağırma Seansı (Ouija House), üzerinde çalıştığı kitap projesini sonuçlandırmak adına kendini arkadaşlarıyla birlikte kötü ruhların dahil olduğu bir oyunda bulan Samantha'nın hikâyesini anlatıyor.Samantha, kötü durumdaki annesine destek olmaya çalışan bir lisans öğrencisidir. Genç kadın bu uğurda hazırladığı kitap projesi ile ilgili araştırma yapmak için karanlık geçmişe sahip olan bir eve gitmeyi planlar. Annesi, kızının eve gitmesine karşı çıksa da Samantha arkadaşlarıyla birlikte eve giderler. Olaylar bundan sonra gelişir.

Fragman 

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