Sinema - "Roma" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Roma"İSTANBUL (AA) - Meksikalı usta film yönetmeni Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi "Roma"; 70'lerin başında Meksiko City'nin Roma adlı bir muhitinde, ev hizmetlisi olarak çalışan Cleo'nun çevresinde gelişenleri anlatıyor.Alfonso Cuaron'un senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini de yaptığı dram türündeki filmde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa, Nancy Garcia Garcia ve Veronica Garcia oynuyor.