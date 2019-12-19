Sinema - Paranormal Chat - İSTANBUL İzle

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek. - "Paranormal Chat"Matthew Solomon'un yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Paranormal Chat", iç güvenlik departmanında çalışan bir ajanın, internet trafiği kontrolleri sırasında rastladığı şüpheli bir videolu sohbet sonrası gelişen olayları anlatıyor.
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