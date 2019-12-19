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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Paranormal Chat - İSTANBUL

Sinema - Paranormal Chat - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek. - "Paranormal Chat"Matthew Solomon'un yönetmenliğini üstlendiği korku filmi "Paranormal Chat", iç güvenlik departmanında çalışan bir ajanın, internet trafiği kontrolleri sırasında rastladığı şüpheli bir videolu sohbet sonrası gelişen olayları anlatıyor.

Korku Filmi Trol 

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