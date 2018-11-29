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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Örümcek Ağındaki Kız' - İSTANBUL

Sinema - 'Örümcek Ağındaki Kız' - İSTANBUL

Sinema - "Örümcek Ağındaki Kız" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Örümcek Ağındaki Kız"İSTANBUL (AA) - Fede Alvarez'in yönetmenliğini yaptığı gerilim filmi "Örümcek Ağındaki Kız"da Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant, Vicky Krieps, Cameron Britton, Sverrir Gudnason ve Claes Bang oynuyor."Ejderha Dövmeli Kız" filminin devamı niteliğindeki "Örümcek Ağındaki Kız", Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist'in casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış devlet organlarının dahil olduğu, geniş çaplı bir gizemi aydınlatmaya çalışmalarını odağına alıyor.

Casus Asus Fragman 

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