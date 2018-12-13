Sinema - 'Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde' - İSTANBUL
Sinema - "Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde"İSTANBUL (AA) - Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönettiği "Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı bir boyuttan gelen Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider - Man ile birlik olup bilinen tüm gerçekliklere tehdit olan şeye engel olmaya çalışan Miles Morales'i odağına alıyor.Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn'li genç Miles Morales’in hikayesini konu ediyor. Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider - Man ile birlik olan Miles, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılıyor.