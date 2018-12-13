Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde' - İSTANBUL

Sinema - 'Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde' - İSTANBUL

Sinema - "Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde"İSTANBUL (AA) - Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönettiği "Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı bir boyuttan gelen Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider - Man ile birlik olup bilinen tüm gerçekliklere tehdit olan şeye engel olmaya çalışan Miles Morales'i odağına alıyor.Örümcek - Adam: Örümcek Evreninde, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn'li genç Miles Morales’in hikayesini konu ediyor. Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider - Man ile birlik olan Miles, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılıyor.

Fragman Animasyon 

İlgili Foto Galeriler
Kurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz SahnelerKurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz Sahneler
'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?
Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!
Burası Dünyanın En İlginç Balık PazarıBurası Dünyanın En İlginç Balık Pazarı
2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!
Unutulmaz Türk DizileriUnutulmaz Türk Dizileri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı