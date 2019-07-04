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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Örümcek-Adam: Evden Uzakta - İSTANBUL

Sinema - Örümcek-Adam: Evden Uzakta - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek - Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Gizemli Game 

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