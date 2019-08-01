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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Ölü Yatırım' - İSTANBUL

Sinema - 'Ölü Yatırım' - İSTANBUL

Sinema - "Ölü Yatırım" - İSTANBUL - Filmin fragmanıİSTANBUL - "Ölü Yatırım"Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın başrollerini paylaştığı "Ölü Yatırım", mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin başlarından geçen absürt olaylar etrafında dönüyor.Neslihan Yıldız Alak'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı'ya Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Nursel Köse, Seyithan Özdemir ve Köksal Engür eşlik ediyor.

Fragman 

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