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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Nebula' - İSTANBUL

Sinema - 'Nebula' - İSTANBUL

Sinema - "Nebula" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Nebula"İSTANBUL (AA) - Tarık Aktaş yönetmenliğindeki Nebula, ruhun doğadaki yerini keşfeden Hay'ın çıktığı yolculuğu konu ediniyor.Hay, yedi yaşındayken açık arazide ölü bir at bulur. Büyüleyici keşfi başında yaptığı gözlemler, yetişkinlerin gözünde bir at leşine dönüşen bu sorundan kurtulmak için verilen çaba onu yetişkinliğinde bile etkileyecek bir anıya, uyanışa dönüşür. Yirmilerine geldiğinde kurban bayramında, koyunun boğazını keserken yanlışlıkla kendi bacağını keser.

Kurban Bayramı Fragman 

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