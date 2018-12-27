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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Müsaadenizle Büyükler' - İSTANBUL

Sinema - 'Müsaadenizle Büyükler' - İSTANBUL

Sinema - "Müsaadenizle Büyükler" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Müsaadenizle Büyükler"İSTANBUL (AA) - Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Müsaadenizle Büyükler, sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikâyesini anlatıyor.Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir. Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terk edilmiş köpeklerin hayatta kalması için mücadele ederken, kötü niyetli birileri de köpekleri yok etmek için harekete geçmiştir. Sitenin güvenlik müdürü Hakan'ın desteğini alan çocuklar kendilerini zorlu ve fantastik bir maceranın içinde bulurlar.

Ormana Köpek Güvenlik Müdürü Harekete Geç Fragman 

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