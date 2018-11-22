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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Muhtemel Aşk' - İSTANBUL

Sinema - 'Muhtemel Aşk' - İSTANBUL

Sinema - "Muhtemel Aşk" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Muhtemel Aşk"İSTANBUL (AA) - Thomas Stuber'in yönettiği "Muhtemel Aşk", izole bir hayatın peşindeki Christian'ın bir süpermarkette çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor.Dram türündeki filmde Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Henning Peker ve Matthias Brenner rol aldı.Geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Christian, bir toptan markette işe başlar. Bu yepyeni ortama sessizce uyum sağlamaya çalışırken sadece işine bakar ve kısa sürede sorumluluklarına ve mesai arkadaşlarına ayak uydurmayı başarır. Marketin uzun koridorları ve büyük rafları arasında insan kendini yalnız hissetse de Christian bu durumdan mutludur aslında - ta ki şeker reyonunda çalışan Marion ile tanışana kadar.

Market Süpermarket Fragman Sizce 

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