Sinema - "Mary Poppins: Sihirli Dadı" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Mary Poppins: Sihirli Dadı"İSTANBUL (AA) - Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı Mary Poppins: Sihirli Dadı, klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikâyeyi ele alıyor.Film, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor ve PL Travers'ın diğer yedi kitabındaki mal zenginliğinden çıkıyor. Hikâyede Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de yaşamaktadırlar.