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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Martı - İSTANBUL

Sinema - Martı - İSTANBUL

- Filmin fragmanı "Martı"İSTANBUL - Erkan Tunç'un yazıp yönettiği "Martı" adlı film, küçük bir tavuk çiftliğinde bakıcı olarak çalışan Yakup ile eşi Mediha'nın, çiftliğe Rıza ve karısı Nurgül'ün gelmesiyle değişen hayatlarını anlatıyor.Filmde İrem Sak, Onur Buldu, Sahra Şaş, Öner Erkan ve Erşan Utku Ölmez rol alıyor. - "Bordo Bereliler 2: Afrin""Bordo Bereliler" serisinin 2'in halkası olan film, özel kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu ediniyor.Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Erhan Baytimur oturuyor.Filmin oyuncu kadrosunda Cenk Ertan, Cavit Çetin Güner, Çiğdem Batur, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Oğuz Yağcı, Ozan Güler, Balamir Emren, Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem yer alıyor.

Özel Kuvvet Bordo Bereli Tavuk Çiftliği Özel Kuvvetler Fragman 

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