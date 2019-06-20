Sinema - Katil Bebek Geri Döndü - İSTANBUL İzle

- Fragman"Katil Bebek Geri Döndü"İSTANBUL - Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.Danielle Guldin, Noemi Gonzalez, Bill Oberst, Dan Gregory, Sabrina Garcia ve Ariana Galya'nın başrollerinde oynadığı filmi Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez birlikte yönetti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım