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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Katil Bebek Geri Döndü - İSTANBUL

Sinema - Katil Bebek Geri Döndü - İSTANBUL

- Fragman"Katil Bebek Geri Döndü"İSTANBUL - Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.Danielle Guldin, Noemi Gonzalez, Bill Oberst, Dan Gregory, Sabrina Garcia ve Ariana Galya'nın başrollerinde oynadığı filmi Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez birlikte yönetti.

Abrin Irak 

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