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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Kalpten Gerdanlık - İSTANBUL İzle

Sinema - Kalpten Gerdanlık - İSTANBUL İzle

- Fragman"Kalpten Gerdanlık"İSTANBUL - Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı "Kalpten Gerdanlık"; insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık için cinayetler işlemeye başlayan ünlü bir takı tasarımcısının öldürdüğü her kurbanıyla geçmişe dayanan dolaylı ilişkilerini de ele alıyor.

Ayetler Cinayet 

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