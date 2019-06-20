Sinema - Kalpten Gerdanlık - İSTANBUL İzle

- Fragman"Kalpten Gerdanlık"İSTANBUL - Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı "Kalpten Gerdanlık"; insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık için cinayetler işlemeye başlayan ünlü bir takı tasarımcısının öldürdüğü her kurbanıyla geçmişe dayanan dolaylı ilişkilerini de ele alıyor.
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