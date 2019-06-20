Sinema - Hotel Mumbai - İSTANBUL

- Fragman"Hotel Mumbai"İSTANBUL - Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.Yönetmen Anthony Maras'ın senaryosunu John Collee ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs yer alıyor.
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