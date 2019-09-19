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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Hayvanat Bahçesi - İSTANBUL İzle

Sinema - Hayvanat Bahçesi - İSTANBUL İzle

- Filmin fragmanıİSTANBUL - "Hayvanat Bahçesi"Evan Tramel ve James Snider'in yönetmen koltuğuna oturduğu, orijinal ismi "Zoo Wars 2" olan animasyon türündeki yapım, hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkesin kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılmasının ardından olanları anlatıyor.

Fragman Animasyon Hayvan 

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