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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Hayatım Yalan' - İSTANBUL

Sinema - 'Hayatım Yalan' - İSTANBUL

Sinema - "Hayatım Yalan" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Hayatım Yalan"İSTANBUL (AA) - Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan (Second Act), gerçekleştiremediği hayallerinin mutsuzluğunu yaşayan Maya'nın hayatında yeni bir sayfa açma hikâyesini konu ediniyor.40 yaşında bir kadın olan Maya, gerçekleştiremediği hayallerinin hüsranıyla boğuşmaktadır. Hayatını yeniden keşfetmeye başlayan Maya, önündeki tek engelin kendisi olduğunu fark eder ve yeni bir yaşam için hiçbir zaman geç olmadığını ispat etmeye çalışır.

Fragman 

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