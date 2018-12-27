Sinema - "Güven" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Güven"İSTANBUL (AA) - Sefa Öztürk yönetmenliğindeki Güven, geçmişin izlerinin tazelenmesi ve yeni olaylara gebe olmasının akabinde Ali ve Meryem'in karşılıklı yitirmeye başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının kopuşunu konu ediniyor.Ali ve Meryem görünüşte sıradan bir ailedir. Meryem’in evlenmeden önce âşık olduğu Ferit’ten bir çocuğu vardır. Ali ikisini de bağrına basmıştır. Ferit’in yıllar sonra dönmesiyle, Ali ikisini de bir güven sınavına sürükler. Acaba Meryem gerçekten onu seçecek midir? Meryem minnet duygusuyla aşk acısı arasında kalırken, Ali’nin kendine güveni sarsılmaya başlar.