Sinema - "Grinç" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Grinç"İSTANBUL (AA) - Scott Mosier ve Yarrow Cheney'in yönettiği haftanın animasyon filmi "Grinç", Noel'i çalmak için göreve çıkan alaycı bir huysuzun hikayesini anlatıyor.Bir mağarada, sadece sadık köpeği Max'la yalnız bir hayat süren Grinç, Who köyündeki komşularını sadece yiyeceği bittiği zaman görür. Her yıl Noel'de daha büyük, daha parlak ve daha gürültülü kutlamalarla huzurlu yalnızlığını bozmaktadır komşuları. Who sakinleri, bu yıl Noel'i üç kat daha büyük bir kutlamayla karşılayacaklarını ilan ettiklerinde Grinç, kendisi için biraz huzura ve sessizliğe kavuşmanın tek bir yolu olduğunu fark eder; Noel'i çalmak zorundadır.