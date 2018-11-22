Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Grinç' - İSTANBUL

Sinema - 'Grinç' - İSTANBUL

Sinema - "Grinç" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Grinç"İSTANBUL (AA) - Scott Mosier ve Yarrow Cheney'in yönettiği haftanın animasyon filmi "Grinç", Noel'i çalmak için göreve çıkan alaycı bir huysuzun hikayesini anlatıyor.Bir mağarada, sadece sadık köpeği Max'la yalnız bir hayat süren Grinç, Who köyündeki komşularını sadece yiyeceği bittiği zaman görür. Her yıl Noel'de daha büyük, daha parlak ve daha gürültülü kutlamalarla huzurlu yalnızlığını bozmaktadır komşuları. Who sakinleri, bu yıl Noel'i üç kat daha büyük bir kutlamayla karşılayacaklarını ilan ettiklerinde Grinç, kendisi için biraz huzura ve sessizliğe kavuşmanın tek bir yolu olduğunu fark eder; Noel'i çalmak zorundadır.

Animasyon Filmi Fragman Animasyon 

İlgili Foto Galeriler
Kurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz SahnelerKurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz Sahneler
'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?
Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!
Burası Dünyanın En İlginç Balık PazarıBurası Dünyanın En İlginç Balık Pazarı
2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!
Unutulmaz Türk DizileriUnutulmaz Türk Dizileri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı