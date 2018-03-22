Sinema - Gerçek Kesit: Manyak - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Gerçek Kesit: Manyak"İSTANBUL - Televizyonlarda uzun süre yayınlanan "Gerçek Kesit" dizisinin bir parodisi olarak beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Onur Ünlü üstlendi.Senaryosu Cahit Kaşıkçılar tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Kaşıkçılar'ın yanı sıra Emel Emir, Fatma Pazvant, Mehmet Vanlıoğlu, Zehra Sözügüzel ve Erdal Parmaksızoğlu yer alıyor.Komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:"Annesine çok düşkün bir adam olan Rıza belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Annesine olan düşkünlüğü onun kendi yuvasını kurmasına engel olur. Fakat karşı apartmana taşınan Serpil sayesinde Rıza evlilik fikrine sıcak bakmaya başlar. Bir yandan evlenmek isteyen bir yandan da hislerinden dolayı suçluluk duyan Rıza bir süre sonra gerçek ile hayali ayırt edememeye başlar. Annesinin ölümünün farkında olmayan, onunla birlikte yaşantısına devam ettiğini düşünen Rıza, Serpil’le ilişki kurmak için çabalar."