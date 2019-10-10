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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Gerçeğin Peşinde - İSTANBUL

Sinema - Gerçeğin Peşinde - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - "Gerçeğin Peşinde"Noomi Rapace'ın başrolünde yer aldığı "Gerçeğin Peşinde", bir yangın yüzünden kızını kaybetmiş olan bir kadının, kızına çok benzettiği yedi yaşındaki Lola ile tesadüfen tanışması sonucu gelişen olayları konu ediniyor.Noomi Rapace'ye Rebecca Bower, Luke Evans, Finn Little, Annika Whiteley ve Yvonne Strahovski'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kim Farrant üstlendi.

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