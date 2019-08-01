Sinema - "Geniş Aile Komşu Kızı" - İSTANBUL - Filmin fragmanıİSTANBUL - "Geniş Aile Komşu Kızı"Cüneyt İnay'ın yönettiği Geniş Aile serisinin devam filminin başrollerinde yeniden Ufuk Özkan ve Bülent Çolak yer alıyor.Özkan ve Çolak ikilisine Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır'ın eşlik ettiği filmin hikayesi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışan iki adamın yolunun bir kızla kesişmesi üzerinden ilerliyor.
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