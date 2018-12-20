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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Garantili Ölüm: Yoksa Paran İade' - İSTANBUL

Sinema - 'Garantili Ölüm: Yoksa Paran İade' - İSTANBUL

Sinema - "Garantili Ölüm: Yoksa Paran İade" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Garantili Ölüm: Yoksa Paran İade"İSTANBUL (AA) - Tom Edmunds'un yönetmen koltuğunda oturduğu Garantili Ölüm:Yoksa Paran İade (Dead in a Week: Or Your Money Back), 9 kez intihar girişiminde bulunan William Morrison'ın kendini öldürmesi için yaşlı bir kiralık katille anlaşması akabinde başlayan hikâyeyi konu ediniyor.Kendini öldürmek isteyen William ne yaptıysa başarılı olamamıştır: ne ip, ne ilaçlar ne de elektrik şoku fayda etmiştir. Artık dokuzuncu başarısız denemesinden sonra bu işi bir profesyonel birinin eline vermeye karar verir ve kiralık bir katil tutar. Bir işte kararlıysanız, profesyonel destek almaz mısınız? Üstelik katil başarısız olursa paranızı iade etmeye söz veriyorsa!

Kiralık Katil İntihar Girişimi Fragman 

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