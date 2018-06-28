Sinema - Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu - İSTANBUL
- Filmin fragmanı"Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu"İSTANBUL (AA) - "Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu" adlı romandan uyarlanan "Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu"; bir gencin, annesinin ölümünün ardından hiç tanımadığı babasını bulmak için Fransa'ya gitmesini ve bu yolculuğun başka maceralara gebe oluşunun hikayesini konu alıyor.Ken Scott'un yönetmenliğini üstlendiği filmde; Erin Moriarty, Berenice Bejo, Barkhad Abdi, Sarah - Jeanne Labrosse, Gerard Jugnot ve Seema Biswas gibi isimler oynuyor.