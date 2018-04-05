Sinema - Eski Kocam(ız) - İSTANBUL

- Filmin fragmanı"Eski Kocam(ız)"İSTANBUL - Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Almanya yapımı "Eski Kocam(ız)", iş hayatında hızla yükselen bir kadının, kocasının eski eşiyle birlikte yaşamak zorunda kalması sonucu gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.Margarethe von Trotta'nın yönettiği, Ingrid Bolso Berdal, Katja Riemann, Haluk Bilginer ve Lucie Pohl'un rol aldığı film özetle şöyle:"Eski bir model olan Jade, kocası Nick'in yardımlarıyla kendi işini kurar. İş hayatında tutkulu ve başarı basamaklarını hızla çıkmak isteyen Jade'in özel hayatı, Nick'in eski eşi Maria ve kızları Stephanie'nin çat kapı hayatına girmeleriyle altüst olur. Maria ile yaşadığı tüm zıtlaşmalar, çekişmeler ve anlaşmazlıklar Jade için hem özel hayatında hem iş hayatında zamanla yerini bir kadın dayanışmasına bırakacaktır."