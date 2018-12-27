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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Eşitlik Savaşçısı' - İSTANBUL

Sinema - 'Eşitlik Savaşçısı' - İSTANBUL

Sinema - "Eşitlik Savaşçısı" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Eşitlik Savaşçısı"İSTANBUL (AA) - ABD Yüce Mahkemesi yargıcı ve insan hakları savunucusu Ruth Bader Ginsburg'ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadeleyi konu alan Eşitlik Savaşçısı'nın (On the Basis of Sex) yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor.Dünya kadın hakları için yaptığı önemli girişimler ve çalışmalarla tanınan ABD’nin ilk kadın hakimi Ruth Bader Ginsburg erkeklerin ağırlıkta olduğu bir okuldan mezun olur. Hayatı boyunca kadın hakları ve cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapar. Bu zorlu mücadele en büyük destekçisi hayat arkadaşı Marty Ginsburg’dur.

Kadın Hakları Cinsiyet Eşitliği Fragman 

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