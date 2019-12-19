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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Ema - İSTANBUL İzle

Sinema - Ema - İSTANBUL İzle

- Filmin FragmanıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek."Ema"İSTANBUL - Tony Manero, No, Jackie, Neruda gibi yapımlara imza atan Pablo Larraín’in yönettiği Ema, eşiyle birlikte evlat edindikleri genç oğullarının neden olduğu bir olay sonrası evliliği dağılmaya yüz tutan Ema'nın hikâyesini anlatıyor.

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