Sinema - Ema - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek."Ema"İSTANBUL - Tony Manero, No, Jackie, Neruda gibi yapımlara imza atan Pablo Larraín’in yönettiği Ema, eşiyle birlikte evlat edindikleri genç oğullarının neden olduğu bir olay sonrası evliliği dağılmaya yüz tutan Ema'nın hikâyesini anlatıyor.
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