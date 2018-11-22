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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - 'Deliler Fatih'in Fermanı' - İSTANBUL

Sinema - 'Deliler Fatih'in Fermanı' - İSTANBUL

Sinema - "Deliler Fatih'in Fermanı" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Deliler Fatih'in Fermanı"İSTANBUL (AA) - Osman Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer'in rol aldığı "Deliler Fatih'in Fermanı" izleyici ile buluşacak.Senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'a ait olan aksiyon türündeki film, 2. Mehmet'in Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alıyor.

Fragman 

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