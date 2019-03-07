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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinema - Captain Marvel - İSTANBUL

Sinema - Captain Marvel - İSTANBUL

- Filmin FragmanıİSTANBUL - Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği "Captain Marvel"da Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ve Mckenna Grace rol aldı.Brie Larson'ın Carol Denver karakterine hayat verdiği Captain Marvel filmi; 90'ların ortasında dünyanın iki farklı uzaylı ırkının savaşı arasında kaldığı zamanda, karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikayesini ele alıyor.Senaryosu Meg LeFauve, Anna Boden, Ryan Fleck, Liz Flahive, Nicole Perlman ve Geneva Robertson gibi kalabalık bir ekip tarafından yazılan film aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Kalaba Alabalık Uzaylı 

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