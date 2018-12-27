Sinema - "Börü" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Börü"İSTANBUL (AA) - Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı Börü, 15 Temmuz gecesi Börü isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını anlatıyor.Filmde, 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için kabus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen; yaralarına, acılarına ve imkânsızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki Polis Özel Harekat taarruz timi Börü'nün hikâyesi anlatılıyor.