Sinema - "Bizi Hatırla" - İSTANBUL - Filmin fragmanı "Bizi Hatırla"İSTANBUL (AA) - Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Bizi Hatırla", bir süre ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan bir adam ve ailesinin hikayesini anlatıyor.Dram türündeki filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk oynuyor.Kaan bin bir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref'i ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul 'a, evine getirmeyi tercih eder.