Sinema - Beyaz Karga - İSTANBUL İzle

- Fragman"Beyaz Karga"İSTANBUL - Ünlü oyuncu Ralph Fiennes'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Beyaz Karga", efsane balet Rudolf Nureyev'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak.Rudolf Nureyev'in Sibirya'da bir trendeki doğumuyla başlayan film; ünlü baletin eğitim aldığı gençlik yıllarına değinerek 1961'de Paris Le Bourget havaalanında Sovyetler'den Batı'ya ilticasına kadar yaşamını ele alıyor.İngiltere yapımı filmin başrollerinde Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adele Exarchopoulos, Sergei Polunin, Olivier Rabourdin, Raphael Personnaz, Chulpan Khamatova ve Zach Avery oynuyor.
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